Calcio, fai una domanda a mister Osman: nuovo appuntamento online con il Città di Cossato

10 minuti dall'inizio dell'evento, via WhatsApp, verrà inviato il link per collegarsi all'incontro sulla piattaforma Zoom. L'evento è gratuito ed è dedicato ad allenatori, dirigenti, giocatori e rispettivi genitori di tutte le Società.

“Il Talk Show 'Fai una domanda a mister Osman' prevede la presenza dell'allenatore Uefa B, Massimiliano Osman, attuale Responsabile Regionale dei Centri Tecnici Federali della Sicilia, ex giocatore delle giovanili del Palermo e Responsabile di diverse Scuole Calcio, a cui i partecipanti all'incontro online potranno rivolgere qualunque domanda tecnica, richiesta di indicazione tattica o consiglio pratico desiderino – spiegano i dirigenti blues - Per partecipare è necessario iscriversi via WhatsApp al numero 3346267701, scrivendo semplicemente il nome e cognome e se lo si desidera, già il quesito da porre a Mister Osman”.