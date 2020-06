Karate, concluso l'e-Funakoshi’s Trophy: Davide Nuccio vincitore

Dopo le classi bambini e ragazzi hanno concluso le prove del “”anche i più esperti agonisti divisi nelle classi Esordienti, Cadetti, Junior e Senior. Il Trofeo, organizzato tutti gli anni dalla FUNAKOSHI 1976 presso il palazzetto dello Sport di Candelo, si è svolto quest’anno in modalità “e-Tournament”. Per quanto esperti, gli atleti, si sono dovuti confrontare con una modalità di gara del tutto nuova e imprevedibile nella valutazione finale. Le prove scelte dal Maestro Damiano Rovatti hanno consentito un confronto completo su abilità tecniche, rapidità e destrezza.

Ecco i risultati. Classe Esordienti:

DAVIDE NUCCIO 1° kumite, 1° rapidità, 1° destrezza;

CHRISTIN SPILINGA 2° kumite, 2° rapidità, 3° destrezza;

FRANCESCO SALUSSOLIA 2° destrezza, 3° kumite;

CARLO GOZZI 3° kumite, 3°rapidità;

DIEGO FIORI 3° rapidità;

STEFANO SASSO e MANUEL CREPALDI 4i destrezza, 5i kumite;

BRIAN ROMA e YA HSUEN PIETROPOLI 4i destrezza.

Classi Cadetti, Junior e Senior:

GREGORIO CHIONA 1° kumite, 2° rapidità, 2° destrezza;

LUCA ZARAMELLA 1° destrezza, 2° kumite, 4° destrezza;

FABIO RIELLO 1° rapidità, 3° kumite;

LUCA RIELLO 2° rapidità;

MATTEO PASTORE 3° kumite, 4° destrezza;

FEDERICO NEGRONE 3° destrezza.

Classifica assoluta.

RAPIDITA’

1° Davide Nuccio (29);

2° Christian Spilinga (26);

3° Fabio Riello (26).

DESTREZZA

1° Luca Zaramella (32);

2° Davide Nuccio (31);

3° Francesco Salussolia (29).

Con 4 ori si aggiudica il Trofeo: DAVIDE NUCCIO.

Hanno arbitrato le prove: Linda Delpiano, Diego Rovatti e Irene Massarenti. Una modalità di gara e di allenamento che il direttore tecnico della Funakoshi 1976, Maestro Damiano Rovatti, ha trovato molto utile per lo sviluppo di alcune qualità che negli allenamenti in presenza sono più difficili da affinare, come l’autodeterminazione e l’autocorrezione, determinanti nella crescita dell’atleta e nello sviluppo della capacità decisional.