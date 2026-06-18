Karate, Marta Buono brilla tra Messina e Rabat: argento agli Open League

Due appuntamenti di altissimo livello, una medaglia prestigiosa e tanta determinazione. È stato un inizio giugno intenso per Marta Buono, atleta della Ippon 2 Karate, protagonista sia in Italia sia sulla scena internazionale.

Domenica 7 giugno, agli Open League di Messina, l’atleta, seguita dal maestro Feggi, ha confermato il suo valore conquistando uno splendido argento nella categoria Under 21 +68 kg. Un risultato che le permette di consolidare ulteriormente la leadership nel ranking nazionale di categoria, confermando la sua costante crescita ai massimi livelli.

Ancora più significativa, nonostante l’epilogo sfortunato, la prova disputata sabato 13 giugno a Rabat, in Marocco, nella prestigiosa Premier League WKF, competizione mondiale riservata ai migliori 32 atleti di ogni categoria Seniores del ranking internazionale.

Nella categoria fino a 68 kg, Buono ha superato con autorevolezza le prime due avversarie: una rappresentante dell’Olanda e una dell’Egitto. Nel terzo combattimento, contro un’atleta austriaca, stava conducendo il match e aveva ormai un piede nelle fasi finali della competizione quando, a circa un minuto dalla conclusione, è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio alla mano. Su decisione dei medici ha dovuto abbandonare rinunciando così alla possibilità di proseguire il torneo.

L’infortunio ha avuto conseguenze anche sul tabellone di gara: l’atleta egiziana precedentemente sconfitta ha infatti ottenuto l’accesso alla fase finale e alla finale per il bronzo. In ospedale gli esami radiografici hanno escluso fratture, evidenziando invece una lussazione alla mano che è stata prontamente ridotta dai sanitari.

Resta la prestazione di altissimo livello offerta dall’atleta, capace di competere alla pari con le migliori karateka del mondo alla quale si auspica una pronta guarigione e un rapido ritorno alle competizioni.