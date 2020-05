Valdilana: A 10 giovani non sono chiare le norme anticovid ancora in essere. Facevano il bagno nello Strona, sanzionati

Il divieto di assembramento è ancora una delle norme governative anticovid ma, a quanto pare, 10 giovani biellesi hanno deciso di non preoccuparsene e si sono trovati in allegria per un bagno nello Strona nel comune di Valdilana, ieri 21 maggio.

I ragazzi, tra i 14 e i 20 anni, sorpresi sul torrente da due pattuglie dei Carabinieri di Valle Mosso, in servizio per informare i gestori dei bar di Valdilana sulle norme da rispettare e far rispettare dai clienti, sono stati identificati e contravvenzionati per non aver rispettato le normative.

Da lunedì proseguiranno i controlli capillari sugli Esercizi Pubblici, già avvisati di far rispettare il distanziamento tra i clienti che appaiono restii a sottoporsi a tale regola, inconsci che il loro comportamento, oltre a far prendere una salata contravvenzione agli esercenti, potrebbe far chiudere il negozio multato per 5 giorni.