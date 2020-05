Calcio, conferme dello staff dirigenziale della Chiavazzese

La Chiavazzese intende, con questo comunicato stampa, rendere noto le conferme per la stagione sportiva 2020/2021 dell'intero Staff Dirigenziale della Prima Squadra. Nello specifico si ufficializza la permanenza in blu-cremisi dei dirigenti sociali: Filippo Avignone Rossa, Luciano Baratella, Emiliano Ubaldi, Aniceto Licheri, Massimo Giroletti e Stefano Alberto.

Contestualmente, la Società ufficializza la conferma del Massaggiatore della Prima Squadra Filippo Gugliotta. Successivamente all'ufficializzazione della conferma dello Staff Tecnico, la Società vuole porre l'accento proprio su quelle figure che per l'intera annata sportiva lavorano dietro le quinte operando per il bene della Società e dei propri tesserati. Un team di persone che, interscambiandosi indifferentemente l'uno con l'altro nel momento di necessità, non lascia nulla al caso ma, anzi, fa sì che tutti gli aspetti siano curati nei minimi dettagli. I nostri “professionisti” del mestiere sono senza dubbio apprezzati da tutti coloro che compongono la rosa della Prima Squadra e, allo stesso tempo e modo, da tutte quelle persone che gravitano intorno alla nostra Società: il loro prezioso lavoro, estremamente indispensabile, è apprezzato e riconosciuto da tutti. La loro permanenza è sicuramente un altro punto per migliorarsi sempre di più sotto ogni aspetto. La Società, a tal proposito, non può che ringraziare doverosamente il loro operato. La Società, ogni giorno, è al lavoro per allestire la nuova stagione sportiva – sia per quanto concerne la Prima Squadra e sia per il Settore Giovanile - e, nei prossimi giorni, sono previste altre comunicazioni ufficiali.

Riguardo alle conferme appena riportate sopra e a quelle ufficializzate nei giorni scorsi, il nostro Presidente Massimo Lorena esprime il suo pensiero e gratitudine: “Anche se a molti potrebbe sembrare prematuro, abbiamo voluto sfruttare questo periodo di “caos calmo” per consolidare le basi della prossima stagione sportiva, riconfermando tutti coloro che quest’anno hanno ricoperto ruoli fondamentali per il funzionamento della nostra società, a partire dalla Scuola Calcio e dal Settore Giovanile, fino alla Prima Squadra. Sono molto contento e orgoglioso di aver ricevuto così tante conferme, tutte senza una men che minima esitazione, segno che in Chiavazzese si sta bene e si è fatto bene. Con questa squadra di persone, che ringrazio sentitamente per l’ottimo lavoro svolto, e con quelle che si aggiungeranno, sono sicuro che la Chiavazzese ricoprirà un ruolo sempre più importante nel panorama calcistico regionale a tutti i livelli. Qualunque saranno le decisioni della Federazione, noi saremo super pronti a ripartire più uniti e più determinati di prima. Forza ragazzi, forza Chiavazzese!"