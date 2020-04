Ponderano in lutto: dopo Rossetto, il calcio piange anche la scomparsa di Franco Chiorino

A poche ore di distanza dalla morte dello storico presidente della Chiavazzese Marcello Rossetto (leggi qui), il mondo del calcio biellese piange la scomparsa di Franco Chiorino, mancato questa mattina all’età di 80 anni. Molto conosciuto a Ponderano, specialmente per la sua passione calcistica, Chiorino era stato uno dei fondatori della società calcistica nerostellata.

“Franco ha ricoperto il ruolo di dirigente e di allenatore – lo ricorda in un post il presidente del Ponderano Calcio Ermanno Rosso - Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente alla fine degli anni ‘60 nel settore giovanile della Ponderanese. Fu consigliere fino a pochi anni fa e presenza fissa e quotidiana presso il nostro impianto. Non mancava di osservare le partite, nei fine settimana, di tutte le categorie, sempre pronto con qualche sua allegra battuta. Il suo ricordo resterà per sempre nel cuore di tutto l’ambiente nerostellato. La società esprime il proprio cordoglio alla famiglia Chiorino per la scomparsa di Franco. La notizia lascia in tutti noi un grande dolore, ma anche l'orgoglio di averlo conosciuto e di aver condiviso un pezzo importante della nostra strada e della nostra storia”.

Commosso anche il ricordo del sindaco Roberto Locca: “Ha dedicato la sua vita al calcio. C’è sempre grande ammirazione per chi, come lui, ha fatto molto per il proprio paese”.