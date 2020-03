Chiavazza, il Biellese e tutto lo sport piangono la scomparsa di Marcello Rossetto

Chiavazza e il Biellese perde una storica figura con la scomparsa di Marcello Rossetto. Aveva 86 anni e si è spento proprio stamattina all'alba. Nell'ultimo mese aveva subito tre interventi chirurgici per un ictus. Nell'ultimo fine settimana la situazione si è aggravata e stamattina ha chiuso gli occhi per sempre.

Marcello Rossetto è stato una figura incredibile per lo sport di Chiavazza. "Emigrato" dal Veneto con la moglie, sempre nel rione di Biella aveva aperto un negozio molto conosciuto di casalinghi. Da giovane Rossetto aveva anche giocato a calcio in serie B e la sua passione per lo sport non è mai venuta meno. Nel 1975 è stato uno dei soci fondatori dell'attuale società Apd Chiavazzese 75 e negli anni a seguire si è rivolto anche ad altri sport come la pallavolo.

Per anni è stato il presidente della Chiavazzese fino a passare il testimone al figlio primogenito Luca, attuale factotum della società e presidente de La Biellese. "E' sempre stato il mio presidente -dice con le lacrime agli occhi Paolo Bellinazzo- un uomo che ha dedicato a 360 gradi la sua vita allo sport. Un personaggio non indifferenze non solo per Chiavazza". Marcello Rossetto lascia nello sconforto i figli Luca, Mariangela, Enrico e rispettive famiglie.