Musica, cibo e intrattenimento: a Portula pollici in alto per la Festa della Birra 2026

Grande partecipazione a Portula per l’edizione 2026 della Festa della Birra. L'evento si è svolto dal 28 al 31 agosto, con momenti speciali capaci di animare il paese per quattro serate consecutive attraverso un ricco programma di musica, cibo e intrattenimento.

La manifestazione si è aperta venerdì 28 con i panini e il DJ Set di DJ Manfri, proseguendo sabato 29 con la cena a tema Tex Mex e la musica della Banda Gondrano. Domenica 30, invece, la tradizionale cena a base di paella arricchita dal concerto della Vasco Rock Tribute Band. Infine, lunedì 31 si è tenuta la serata conclusiva ballando e cantando con Anna AR Group. Per tutta la durata dell'evento è sempre stato a disposizione il servizio cocktail bar, unito alla griglia e alla cucina che, oltre ai classici da festa, ha proposto specialità molto apprezzate come il fritto misto di pesce e gli spaghetti alla birra.

“Da parte di tutto il direttivo della Pro Loco ci teniamo a esprimere un grande ringraziamento a chi ha partecipato e condiviso con noi questi giorni di festa – spiegano gli organizzatori - L'entusiasmo del pubblico è stato il vero motore di tutto. Un grazie fondamentale va anche a tutto lo staff di volontari che ha lavorato con passione dietro le quinte e in prima linea, così come agli sponsor, ai partner, agli artisti e ai fornitori che hanno sostenuto l'iniziativa anche quest'anno”.