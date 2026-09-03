Una serata live di musica, comunità e solidarietà in Valsessera

Una serata live di musica, comunità e solidarietà. È quanto in programma alle 21 di domenica 6 settembre nei locali del Teatro Ex Asilo Don Fava, in frazione Granero, a Portula, con ingresso libero.

A esibirsi un gruppo vocale femminile, Kackala, giunto dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Ceca. In residenza al CAR (Coggiola Art Residence) condividerà la propria musica con un grande ringraziamento alla comunità di Coggiola e dintorni per il coraggio e l’impegno dimostrati nei giorni furenti dell’incendio che ha colpito l’alta Valsessera.