Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Cossato, donata da Enza in memoria del marito Renzo Zucchi

Una nuova ambulanza entrerà a far parte dei mezzi della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cossato, grazie alla donazione della signora Vincenza (Enza) Tancorre, che ha scelto di ricordare il marito Renzo Zucchi, “Alpino”, con un gesto concreto a favore della comunità.

L’inaugurazione del nuovo mezzo si terrà venerdì 25 settembre 2026 al Parco Living Garden di Cossato, in via Mino 46. L’ambulanza sarà destinata ai trasporti ospedalieri urgenti, andando a rafforzare i servizi che la Croce Rossa di Cossato mette quotidianamente a disposizione della popolazione e del territorio.

La donazione nasce dalla volontà di Enza Tancorre di trasformare il ricordo del marito in un gesto di solidarietà e utilità per la comunità. Un modo per mantenere vivo il legame con Renzo attraverso un aiuto concreto, destinato a un servizio importante per i cittadini.

In occasione dell’inaugurazione, la signora Enza sarà inoltre disponibile a raccontare la storia e le motivazioni che l’hanno portata a compiere questa scelta, spiegando il significato che la donazione assume per lei e per la comunità.

La cerimonia sarà anche l’occasione per mettere in luce l’attività svolta quotidianamente dai volontari della Croce Rossa e il ruolo dei suoi mezzi nel garantire assistenza e servizi alla popolazione.