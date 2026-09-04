Tante cose da fare a Biella nel we dal 4 al 6 settembre 2026

Venerdì 4 settembre

- Dorzano, cena in bianco

- Vigliano, benessere e movimento

- Zubiena, festa Campagnin, cena itinerante

- Biella, l’arte e la vicenda umana di Vincent van Gogh saranno al centro di “Trame di inchiostro: luci e ombre di un legame”

- Viverone, ViverONstage

- Occhieppo Superiore, Galileo in Piazza

- Cravacuore, festa patronale ore 19 cena

- Cossato, Grigliata Alpina

- Biella, Bolle di Malto

- Strona, aspettando festa Strona dalle 19.30 al polivalente

- Veglio, 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari

Sabato 5 settembre

- Valdilana, Sportivamente

- Zubiena, festa Campagnin

- Candelo, Corsa della birra e della salamella, Euro Bar dalle 17,30

- Campiglia, alle 16 Fingerstyle – Concerto di Dario Fornara

- Ponderano, inaugurazione mostra Ponderano Art alle 17, mostra collettiva

- Zubiena, porte aperte al giardino fitoalimurgico

- Visita guidata al Sacro Monte di Oropa - Patrimonio UNESCO alle 15

- Cravacuore, festa patronale

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5 QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA! alle 20,30

- Valdengo, Galileo in Piazza Party Day

- Strona, aspettando festa Strona

- Graglia, al santuario 5o° anniversari matrimonio ore 10,30

- Candelo, Ricetto d'autore, libro Giorgio Artiglia

- Casapinta, Strapinta

- Gaglianico, Savagnascando

- Biella, Inaugurazione Vernissage ore 18,30 nuovo spazio espositivo

- Masserano, concerto d'organo

- Biella, a Vila Dea Classiche ed eleganza, esposizione di auto classiche dalle 10,30

- Salussola, 2° edizione Salussola Classic car contest dalle 11 ritrovo piazza Municipio in concomitanza evento Villa Dea a Biella

- Viverone, ViverONstage

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 alle 10 Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione

- Valdilana, Ponzone PalaGiletti festa dello sport

- Biella, Bolle di Malto

- Vigliano, Festa Santa Maria Assunta

- Cossato, Grigliata Alpina

- Veglio, 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari

Domenica 6 settembre

- Valdilana, 4° edizione “Valle Mosso si racconta”, Domenica 6 settembre 2026, ore 13,45, ritrovo Piazza della Repubblica di Valle Mosso

- Cerrione, Festa di San Grato

- Sordevolo, festa al colle di San Grato

- Caprile, manifestazione in memoria dei Caduti di Noveis, dalle 10 corteo segue orazione ufficiale

- Occhieppo Inferiore, Festa patronale S. Antonio Martire ore 11 santa messa, a seguire pranzo condiviso

- Viverone, dalle 10 Mercatino degli Hobbisti

- Tavigliano, croce Monte Casto Raduno Alpino con messa e pranzo

- Vigliano, Festa Santa Maria Assunta

- Zubiena, festa Campagnin, dalle 9 raduno trattori, santa Messa, sfilata trattori e cavalli dalle 11,

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 alle 10 Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione

- Oropa, alle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Valdilana, via Marconi 23 alle 11 Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice"

- Castelletto Cervo, visita notturna al monastero

- Piedicavallo, Vertical Piedicavallo ritrovo 8 piazzale Ravere, partenza alle 10

- Valdilana, Ponzone PalaGiletti festa dello sport

- Cravacuore, festa patronale, dalle 8 campionato interregionale di Trail a cura Motoclub Valsessera, mercatini in piazza

- Graglia, al santuario, festa con i paesi della Valle Elvo dalle 10.30

- Pollone, 9° “Trofeo P.G. Frassati” Pollone – Cippo Frassati

- Biella, il Biellese di Corsa

- Valdilana, 6° motogiro gastronomico vespe e moto storiche ore 9 ritrovo presso pro loco Soprana

- Viverone, ViverONstage

- Valdilana, festa di fine estate

- Ponderano, Certamen Ponderis, edizione zero, 09:30 Parcheggio delle scuole elementari, Ponderano Camminata di circa 6 km, adatta a tutti, organizzata dal Comune di Ponderano con la collaborazione di NORD OVEST ASD.

- Valdina, a Ponzone Virtus Basket Valdilana 2026,

- Casapinta, gara MTB XC “Lago delle Piane”

- Valdilana, festa gruppo Alpini Trivero, festa chiesetta alpini dalle 10

- Cossato, Grigliata Alpina

- Cavaglià, "Passeggiata 2026"

- Oasi Zegna a Trivero Valdilana Giornata del Panorama

- Magnano, villa Flecchia Giornata del Panorama

- Zubiena, Centro Visite di Vermogno apertura

- Biella, Bolle di Malto

- Veglio, 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari

MOSTRE

- Candelo, di Porta in Porta fino al 13 settembre

- Biella, Fatti ad Arte fino al 18 ottobre

- Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi

- Valle Cervo, San Giovanni d'Andorno mostra a tema acqua fino al 27 settembre

- Pray, fino a domenica 27 settembre 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra intitolata “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”

- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa

- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte" fino al 13 settembre

- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00, a cura di Pacefuturo

- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"

- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00

- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17

- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino fino al 27 settembre