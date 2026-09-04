Tante cose da fare a Biella nel we dal 4 al 6 settembre 2026

Venerdì 4 settembre
- Dorzano, cena in bianco
- Vigliano, benessere e movimento
- Zubiena, festa Campagnin, cena itinerante
- Biella, l’arte e la vicenda umana di Vincent van Gogh saranno al centro di “Trame di inchiostro: luci e ombre di un legame”
- Viverone, ViverONstage
- Occhieppo Superiore, Galileo in Piazza
- Cravacuore, festa patronale ore 19 cena
- Cossato, Grigliata Alpina
- Biella, Bolle di Malto
- Strona, aspettando festa Strona dalle 19.30 al polivalente
- Veglio, 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari
Sabato 5 settembre
- Valdilana, Sportivamente
- Zubiena, festa Campagnin
- Candelo, Corsa della birra e della salamella, Euro Bar dalle 17,30
- Campiglia, alle 16 Fingerstyle – Concerto di Dario Fornara
- Ponderano, inaugurazione mostra Ponderano Art alle 17, mostra collettiva
- Zubiena, porte aperte al giardino fitoalimurgico
- Visita guidata al Sacro Monte di Oropa - Patrimonio UNESCO alle 15
- Cravacuore, festa patronale
- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5 QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA! alle 20,30
- Valdengo, Galileo in Piazza Party Day
- Strona, aspettando festa Strona
- Graglia, al santuario 5o° anniversari matrimonio ore 10,30
- Candelo, Ricetto d'autore, libro Giorgio Artiglia
- Casapinta, Strapinta
- Gaglianico, Savagnascando
- Biella, Inaugurazione Vernissage ore 18,30 nuovo spazio espositivo
- Masserano, concerto d'organo
- Biella, a Vila Dea Classiche ed eleganza, esposizione di auto classiche dalle 10,30
- Salussola, 2° edizione Salussola Classic car contest dalle 11 ritrovo piazza Municipio in concomitanza evento Villa Dea a Biella
- Viverone, ViverONstage
- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 alle 10 Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione
- Valdilana, Ponzone PalaGiletti festa dello sport
- Biella, Bolle di Malto
- Vigliano, Festa Santa Maria Assunta
- Cossato, Grigliata Alpina
- Veglio, 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari
Domenica 6 settembre
- Valdilana, 4° edizione “Valle Mosso si racconta”, Domenica 6 settembre 2026, ore 13,45, ritrovo Piazza della Repubblica di Valle Mosso
- Cerrione, Festa di San Grato
- Sordevolo, festa al colle di San Grato
- Caprile, manifestazione in memoria dei Caduti di Noveis, dalle 10 corteo segue orazione ufficiale
- Occhieppo Inferiore, Festa patronale S. Antonio Martire ore 11 santa messa, a seguire pranzo condiviso
- Viverone, dalle 10 Mercatino degli Hobbisti
- Tavigliano, croce Monte Casto Raduno Alpino con messa e pranzo
- Vigliano, Festa Santa Maria Assunta
- Zubiena, festa Campagnin, dalle 9 raduno trattori, santa Messa, sfilata trattori e cavalli dalle 11,
- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 alle 10 Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione
- Oropa, alle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Valdilana, via Marconi 23 alle 11 Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice"
- Castelletto Cervo, visita notturna al monastero
- Piedicavallo, Vertical Piedicavallo ritrovo 8 piazzale Ravere, partenza alle 10
- Valdilana, Ponzone PalaGiletti festa dello sport
- Cravacuore, festa patronale, dalle 8 campionato interregionale di Trail a cura Motoclub Valsessera, mercatini in piazza
- Graglia, al santuario, festa con i paesi della Valle Elvo dalle 10.30
- Pollone, 9° “Trofeo P.G. Frassati” Pollone – Cippo Frassati
- Biella, il Biellese di Corsa
- Valdilana, 6° motogiro gastronomico vespe e moto storiche ore 9 ritrovo presso pro loco Soprana
- Viverone, ViverONstage
- Valdilana, festa di fine estate
- Ponderano, Certamen Ponderis, edizione zero, 09:30 Parcheggio delle scuole elementari, Ponderano Camminata di circa 6 km, adatta a tutti, organizzata dal Comune di Ponderano con la collaborazione di NORD OVEST ASD.
- Valdina, a Ponzone Virtus Basket Valdilana 2026,
- Casapinta, gara MTB XC “Lago delle Piane”
- Valdilana, festa gruppo Alpini Trivero, festa chiesetta alpini dalle 10
- Cossato, Grigliata Alpina
- Cavaglià, "Passeggiata 2026"
- Oasi Zegna a Trivero Valdilana Giornata del Panorama
- Magnano, villa Flecchia Giornata del Panorama
- Zubiena, Centro Visite di Vermogno apertura
- Biella, Bolle di Malto
- Veglio, 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari
MOSTRE
- Candelo, di Porta in Porta fino al 13 settembre
- Biella, Fatti ad Arte fino al 18 ottobre
- Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi
- Valle Cervo, San Giovanni d'Andorno mostra a tema acqua fino al 27 settembre
- Pray, fino a domenica 27 settembre 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra intitolata “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte" fino al 13 settembre
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00, a cura di Pacefuturo
- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00
- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17
- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino fino al 27 settembre
- Rosazza — Mostra sul battesimo in Alta Valle del Cervo la mostra sarà visitabile ogni domenica fino al prossimo 27 settembre