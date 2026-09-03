Nepal e volontariato, se ne parla a Crevacuore riscoprendo il valore della solidarietà (foto di repertorio)

Una serata aperta a tutti con l’obiettivo di far conoscere una realtà lontana, riflettere sul valore della solidarietà e condividere esperienze che lasciano il segno.

È quanto tratterà la serata dal titolo Nepal & Volontariato, in programma alle 20.30 di domenica 6 settembre al salone polivalente di Crevacuore. L’entrata è gratuita ma il ricavato raccolto nel corso dell’evento sarà inviato alla popolazione nepalese della valle del fiume Trishuli.

Seguirà poi un rinfresco offerto poi dai volontari della Pro Loco Rioni di Crevacuore.