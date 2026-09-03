Bolle di Malto, l'apertura dei cancelli in piazza Martiri e piazza Primo Maggio, tra musica, birra e cucina di strada FOTO e VIDEO Mauro Benedetti per newsbiella.it

Bolle di Malto entra nel vivo. Oggi 3 settembre alle 17.30 sono stati aperti i cancelli in piazza Martiri e piazza Primo Maggio con birrifici, cucine di strada, musica e momenti di intrattenimento.

L'Ingresso è gratuito: ad aprire il sipario sulle serate musicali di Bolle di Malto saranno i Marciapè Street Band, che proporranno uno spettacolo continuo senza trascurare nessun gusto musicale: dai grandi successi pop, rock fino alla musica dei cartoon e alle hit del momento.

Dalle ore 20.00 sarà il turno dei Damasco, e a seguire alle ore 22.00 i Rokketti Band, cover band dedicata a Vasco Rossi, ripercorrerà i più grandi successi del rocker. La serata si concluderà con il coinvolgente DJ set di Pippo Palmieri, storica voce de Lo Zoo di 105, che si esibirà a partire da mezzanotte.

E domani? alle 10.30 ci sarà la Cerimonia del taglio nastro Salone Italiano della Birra alla presenza di autorità, istituzioni, sponsor ed espositori in piazza Vittorio Veneto.

La seconda serata sarà introdotta alle ore 18.00 dai Gassman - Resident band, alle ore 20.00 salirà sul palco Ansia, alle 22.00 i Tattici dello Zen, che porteranno sul palco un tributo ai Pinguini Tattici Nucleari e a mezzanotte spazio alla musica italiana con Kara Italia.