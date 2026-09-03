Castelletto Cervo, concerto e visite guidate al Monastero Cluniacense

Domenica 6 settembre il Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo ospiterà per la prima volta una tappa di Iter Vocis - Itinerari del Suono, la rassegna concertistica corale organizzata dall'Associazione Cori Piemontesi e giunta quest'anno alla sua 9° edizione. Si preannuncia un pomeriggio all'insegna del canto, della storia e della convivialità.

Come da programma, alle 15 avranno inizio le visite guidate a cui seguirà il concerto (ore 16) con la Corale Aurora Montis (diretta da Gianluigi Colpo) e il Coro Alpino La Rotonda, guidata da Giampiero Castagna. Al termine un piccolo rinfresco, offerto a tutti i partecipanti. L’ingresso è libero e gratuito.