Sicurezza degli anziani, a Benna un incontro con gli operatori

A Benna è in programma un appuntamento dedicato alla sicurezza degli anziani, nell’ambito del Punto Accoglienza Territoriale (PAT).

L’iniziativa si terrà lunedì 21 settembre 2026, dalle 11.15 alle 12.15, presso il Comune di Benna, in via Umberto I n. 1.

Al centro dell’attività, come indicato dal Consorzio I.R.I.S. Biella, ci saranno l’addestramento per la mobilitazione degli anziani e la gestione della quotidianità. Il servizio sarà curato da un’assistente sociale e da un operatore socio-sanitario.