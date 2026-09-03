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ALPINI | 03 settembre 2026, 08:10

Brusnengo e Curino in festa per i 48 anni di fondazione degli Alpini

Brusnengo e Curino in festa per i 48 anni di fondazione degli Alpini (foto di repertorio)

Brusnengo e Curino in festa per i 48 anni di fondazione degli Alpini (foto di repertorio)

Tutto pronto a Brusnengo per il 48° anniversario di fondazione del gruppo degli Alpini di Brusnengo e Curino. 

I festeggiamenti avranno inizio alle 10.30 di domenica 6 settembre al parco Alpini d’Italia di Brusnengo, dove avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera, assieme alla benedizione del monumento delle penne nere e la lettura della preghiera dell’Alpino in ricordo di coloro che sono andati avanti. Alle 11.15 tutti nella chiesa di San Pietro e Paolo per la Santa Messa mentre alle 12.30 si svolgerà il pranzo di comunità.

g. c.

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