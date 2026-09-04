Più sicurezza davanti alle scuole: Candelo cerca nuovi Nonni Vigile

Più sicurezza davanti alle scuole e una nuova occasione di partecipazione alla vita della comunità. Il Comune di Candelo cerca nuovi Nonni Vigile: l’attività è aperta a donne e uomini in pensione, anche non residenti e senza l’obbligo di avere nipoti.

Attualmente sono due le persone impegnate, Bruna Valcauda ed Elio Biadene, alle quali l’Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento per il prezioso contributo.

«Con questa nuova ricerca vogliamo rafforzare il gruppo dei Nonni Vigile e rendere il servizio più stabile e capillare davanti alle nostre scuole – spiega il sindaco Paolo Gelone –. Abbiamo quattro realtà scolastiche sul territorio e poter contare su un numero maggiore di persone significa avere più possibilità di garantire una presenza costante negli orari di ingresso e di uscita».

Per chi sceglierà di aderire è prevista una breve formazione a cura della Polizia Municipale, con le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell’attività.

«Il servizio – sottolinea l’assessora Erika Vallera – può essere letto anche nella prospettiva dell’invecchiamento attivo: dedicare tempo agli altri, mantenere una dimensione relazionale e continuare a partecipare alla vita della comunità sono elementi importanti per valorizzare l’esperienza e le energie delle persone anche dopo la conclusione del percorso lavorativo. In questo senso il nonno vigile è un’opportunità che va oltre il solo presidio davanti alle scuole».

La campagna riprende un percorso avviato nel 2019, quando la ricerca di Nonni Vigile era stata accompagnata da un video promozionale realizzato con quattro studenti della scuola secondaria di primo grado e con Elio Biadene e Rino Bonaccini.

«Quella campagna del 2019 mi è rimasta particolarmente cara perché aveva coinvolto direttamente i ragazzi delle nostre scuole insieme alle persone che già svolgevano il servizio. Girare il video – ricorda Vallera – era stato un bel momento ed oggi ripartiamo da quella stessa idea: il Nonno Vigile non è solo un servizio, ma un esempio concreto di partecipazione».

Nel ricordare quell’esperienza, l’Amministrazione rivolge un pensiero riconoscente a Rino Bonaccini, scomparso alcuni anni fa, per il contributo dato come Nonno vigile. La sua disponibilità e il suo impegno restano parte della storia del progetto e testimoniano lo spirito di partecipazione che anima il volontariato.

Informazioni e adesioni

Le persone interessate a conoscere meglio l’attività o a comunicare la propria disponibilità possono rivolgersi alla Polizia Municipale di Candelo negli orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30;

il mercoledì, dalle 8.30 alle 16.30.