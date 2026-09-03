Il Biellese celebra l’automobile tra passione, eleganza e territorio

Sabato 5 settembre 2026 il Biellese ospiterà un’intera giornata dedicata al mondo dell’automobile. La seconda edizione del Salussola Classic Car Contest e il debutto di Villa Dea Classiche & Eleganza daranno vita a un programma comune, articolato tra raduno, esposizioni e un itinerario attraverso il territorio.

Le due manifestazioni collegheranno Salussola e Biella, accompagnando vetture ed equipaggi dalla piazza del Municipio di Salussola fino a Villa Dea, presso il Circolo I Faggi.

La partenza da Salussola

La seconda edizione del Salussola Classic Car Contest – Passione Auto Vintage prenderà il via alle 11 nella piazza del Municipio di Salussola. Il raduno, non competitivo, è riservato ad auto classiche, youngtimer, sportive storiche e vetture d’epoca.

La mattinata sarà dedicata al ritrovo degli equipaggi, alle iscrizioni e alle fotografie. Il pubblico potrà osservare le automobili esposte sul Belvedere, dove sarà presente anche un’area ristoro.

Alle 15 gli equipaggi partiranno per un tour panoramico sulle colline biellesi, con una sosta per la degustazione lungo il percorso. L’itinerario consentirà di riportare le vetture sulle strade e, al tempo stesso, di attraversare alcuni dei paesaggi del territorio.

A Biella la prima edizione di Villa Dea Classiche & Eleganza

A Villa Dea, presso il Circolo I Faggi di Biella, si svolgerà intanto la prima edizione di Villa Dea Classiche & Eleganza, esposizione dedicata ad auto classiche, youngtimer e supercar.

L’accoglienza degli espositori comincerà alle 10.30. Dalle 11 alle 17.30 la mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico, mentre tra le 12 e le 15 sarà attiva la Food Experience, con pranzo e servizio bistrot a cura di Villa Dea.

Alle 15.30 inizierà “Racconti d’Auto”, momento riservato alla presentazione di una selezione delle vetture esposte e delle storie legate a ciascun modello. L’iniziativa intende proporre l’automobile anche come testimonianza di un’epoca, di uno stile e di una cultura capace di coinvolgere generazioni diverse.

Alle 17.30 l’incontro tra le due manifestazioni

Il punto di raccordo tra i due appuntamenti è previsto alle 17.30, quando gli equipaggi del Salussola Classic Car Contest, al termine del tour sulle colline biellesi, raggiungeranno Villa Dea.

Le automobili provenienti da Salussola si uniranno così alle vetture già presenti nell’esposizione di Villa Dea Classiche & Eleganza. L’arrivo degli equipaggi rappresenterà il momento centrale di una giornata nata dalla collaborazione tra due manifestazioni organizzate in località diverse, ma accomunate dalla volontà di valorizzare la passione automobilistica e il territorio biellese.

La Golden Hour e la serata

Dalle 18 comincerà la Golden Hour di Villa Dea, con DJ set e cocktail al tramonto, mentre le automobili resteranno al centro dell’evento.

Alle 19.30 saranno assegnati i riconoscimenti di Villa Dea Classiche & Eleganza. Dalle 20 la giornata proseguirà con Villa Dea by Night, cena e serata accessibili esclusivamente su prenotazione.

Il programma unirà così il piacere della guida e il tour panoramico del Salussola Classic Car Contest all’esposizione, al design e ai racconti proposti da Villa Dea Classiche & Eleganza. A fare da collegamento sarà il territorio biellese, attraversato dagli equipaggi nel percorso da Salussola a Biella.

L’appuntamento è rivolto non solo a collezionisti e appassionati, ma anche a famiglie e curiosi, con l’obiettivo di richiamare partecipanti e visitatori anche da fuori provincia.

Informazioni e iscrizioni

Villa Dea Classiche & Eleganza

Edoardo Bertella

Tel. 342 719 2397

E-mail: villadeabistrot@gmail.com

Salussola Classic Car Contest

Federico Salino

Tel. 329 317 6640

Sabato 5 settembre 2026 – Salussola e Biella