Valsessera, torna il Raduno di Noveis in memoria dei suoi Caduti

Torna il Raduno di Noveis in memoria dei suoi Caduti. La manifestazione avrà inizio alle 10 di domenica 6 settembre con inizio del corteo al Monumento dedicato a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà.
A portare il loro saluto l’amministrazione comunale di Caprile, assieme all’ANPI Valsessera con Stefano Marabelli. Seguirà poi l’orazione ufficiale di Nicolò D’Oria, collaboratore dell’Istituto per la Storia della Resistenza.
La giornata si concluderà con un pranzo di comunità. Presterà servizio anche la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola.