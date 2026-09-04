Valdengo, trovato a terra lungo la superstrada: soccorso un uomo nella notte

È stato trovato accasciato a terra, lungo la superstrada a Valdengo, poco dopo l’una di notte. L’uomo, classe 1977 e senza fissa dimora, è stato soccorso dal personale del 118.

All’arrivo dei Carabinieri era cosciente, ma visibilmente alterato, probabilmente a causa dell'assunzione di alcol.

Trasportato al pronto soccorso, si è successivamente allontanato. È stato poi rintracciato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Biella e accompagnato nuovamente in ospedale, per le cure del caso.