Giro delle Risaie, 120 partecipanti aprono la Festa patronale di Arro

Centoventi partecipanti hanno preso parte al 17° Giro delle Risaie, disputato ieri sera, giovedì 3 settembre, in occasione della Festa patronale di Arro.

La corsa podistica non competitiva è partita alle 19 e si è svolta lungo un percorso tracciato tra le vie del paese e le risaie. Al termine, a tutti i partecipanti è stato consegnato un buono per una porzione di panissa da consumare durante la festa. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’adesione registrata.

Il programma prosegue oggi, venerdì 4 settembre, con panissa, grigliata di carne, fritto di pesce e lumache in umido con polenta. Dalle 22 sono previsti il Live Dance Show dei Non Plus Ultra e, a seguire, il dj set di DJ Pizza.

La Festa patronale si concluderà sabato 5 settembre. La proposta gastronomica comprenderà panissa, grigliata di carne, lumache in umido con polenta e rane fritte. Dalle 22 spazio al Darsena Party, seguito dal dj set di Ciuky Dj.

In entrambe le serate sarà attivo anche il cocktail bar. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo grazie alla disponibilità di un padiglione coperto.

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