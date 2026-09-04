Nella chiesa di San Nicola a Biella un viaggio nel mondo interiore di Vincent Van Gogh

L’Associazione Amici di San Nicola ETS, insieme all’Associazione artistica di volontariato Agape hanno organizzato per questa sera 4 settembre a Biella l'evento “Vincent Van Gogh. Trame di inchiostro: luci ed ombre di un legame”, alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino a Biella. L’appuntamento rappresenta un fuoriprogramma della rassegna “R...Estate a San Nicola” .
Attraverso parole, musica e narrazione, lo spettacolo ripercorrerà un viaggio nel mondo interiore di Vincent Van Gogh, accompagnando il pubblico attraverso le pagine della sua intensa corrispondenza con il fratello Theo, testimone privilegiato delle sue inquietudini, delle sue passioni e della sua ricerca artistica.
La serata vedrà la partecipazione di Padre Maurizio Botta, con le voci narranti di Valeria Ubertino e Massimo Negro. Le musiche saranno affidate a Massimo Serra.
Un’occasione per incontrare l’arte di Van Gogh da una prospettiva intima e inedita, lasciandosi guidare dalle sue parole e dalla forza evocativa della musica, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Nicola.
L’ingresso è libero. È gradita un’offerta.