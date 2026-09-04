Container a fuoco lungo la Trossi FOTO e VIDEO

Container a fuoco questa mattina, venerdì 4 settembre, lungo la strada Trossi, nei pressi de Gli Orsi, della rotonda all'altezza di via Fabrizio De Adrè. Diverse le telefonate arrivate ai Vigili del Fuoco da parte di automobilisti di passaggio, che hanno segnalato le fiamme.

Le prime chiamate sono arrivate intorno alle 7.40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e sono tuttora impegnati nelle operazioni di bonifica. A prendere fuoco è stato un container utilizzato per smaltire i rifiuti.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Gaglianico. L'intervento sta causando qualche rallentamento alla viabilità, con gli agenti impegnati nella gestione del traffico, ma la strada non è stata chiusa e non ci sono stati ulteriori danni e nessuno si è ferito.