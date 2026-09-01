Piemonte Film TV Fund, la Regione rafforza la dotazione

Si è aperta lunedì 31 agosto la seconda sessione 2026 del Piemonte Film TV Fund, il bando della Regione Piemonte finanziato attraverso fondi FESR 2021-2027 per sostenere le imprese cinematografiche e audiovisive che scelgono il Piemonte per la realizzazione delle proprie produzioni. La nuova finestra parte con una dotazione di 3 milioni di euro e resterà aperta fino alle 12 di venerdì 2 ottobre 2026 e verrà inoltre rafforzata attraverso il recupero di risorse residue pari a circa 920 mila euro, derivanti da rinunce, revoche e riduzioni relative a contributi precedentemente concessi. La Regione è al lavoro sulla relativa determinazione, con l’obiettivo di rendere nuovamente disponibili queste risorse a sostegno del comparto cinematografico e audiovisivo.

Il Piemonte Film TV Fund è uno dei principali strumenti della strategia regionale per rafforzare la filiera cinematografica e audiovisiva e aumentare la capacità del territorio di attrarre nuove produzioni. La misura sostiene gli investimenti delle imprese e punta a generare ricadute sull’intero sistema economico piemontese, coinvolgendo professionisti, maestranze, imprese tecniche e creative, strutture ricettive e servizi. Per il 2026 il bando dispone di una dotazione complessiva iniziale di 7 milioni di euro, suddivisa in due sessioni: 4 milioni per la prima e 3 milioni per la seconda. La prima sessione si è conclusa con 28 domande presentate, 24 progetti ammessi e 13 finanziati, per un totale di 4 milioni di euro. Tra i progetti sostenuti figurano lungometraggi e serie televisive destinati a portare ancora una volta il Piemonte e le sue professionalità sui grandi schermi e sulle piattaforme nazionali e internazionali.

«La scelta è quella di non lasciare inutilizzata neppure una parte delle risorse disponibili e di riportarle sul territorio, dove possono trasformarsi in nuove produzioni e nuove opportunità – dichiarano gli assessori regionali Marina Chiarelli e Andrea Tronzano –. Per questo ai 3 milioni della seconda sessione del Piemonte Film TV Fund puntiamo ad aggiungere altre 920 mila euro recuperati dalle precedenti programmazioni. È un segnale concreto a un settore che in questi anni ha trovato in Piemonte condizioni sempre più favorevoli per produrre e investire. Ogni nuova produzione attiva professionalità, imprese e servizi, porta lavoro sui territori e contribuisce a far conoscere il Piemonte ben oltre i suoi confini. La sfida ora è consolidare questa crescita e rendere la nostra regione sempre più competitiva e attrattiva nel panorama cinematografico e audiovisivo».

La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese del settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva in possesso dei requisiti previsti dal bando. Tra le spese ammissibili rientrano i costi sostenuti in Piemonte per il personale, i professionisti del settore cinematografico e i fornitori di beni e servizi. L’obiettivo è favorire l’attrazione e l’incremento degli investimenti sul territorio, sviluppare l’indotto e l’occupazione e consolidare la presenza in Piemonte delle imprese e delle produzioni audiovisive.

Le domande per la seconda sessione potranno essere presentate fino alle 12 di venerdì 2 ottobre 2026, attraverso la procedura telematica prevista dalla Regione Piemonte sul sito www.bandi.regione.piemonte.it.