Candelo, si parla di filosofia con il professor Antonio Rinaldis

Sabato 19 settembre, alle 16, la sede dell’associazione Culturalmente, nella prima rua del Ricetto di Candelo, ospiterà un gruppo di lettura e discussione dedicato alla filosofia.

L’incontro, il quarto della serie, rientra nel progetto “Il Sabato del Ricetto” ed è coordinato dal professor Antonio Rinaldis, docente e autore, tra gli altri, dei volumi “Brevi lezioni di Filosofia” e “Nuove lezioni di Filosofia”. I due libri saranno letti e commentati nel corso del pomeriggio.

Nella stessa occasione sarà possibile ritirare autografato il romanzo di Rinaldis “La difficile Maturità di Stefano Neri”, presentato in anteprima lo scorso giugno al Ricetto di Candelo.

L’iniziativa è curata da Culturalmente con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il patrocinio del Comune di Candelo.