Amron Team al femminile: "Agosto è il mese delle Donne!"

Le atlete biellesi sono le protagoniste nelle ultime competizioni di Amron Team.
Sabato ad Alagna, per la quinta edizione della Alagna Otro Trail, in una dura gara di 16 km e 1500 m D+, ottimo quinto posto per Paola Beccaria.
Erika Fabozzi, impegnata nella classica Oropa-Camino, di 7 km e 1200 m D+, guadagna il 7° posizionamento di categoria. Nella quinta prova del Gran Prix Verticale Biellese-Valsesia rimonta nella classifica generale, a due prove dal termine.
Il prossimo appuntamento si terrà domenica 6 settembre con la dura Piedicavallo-Rifugio Rivetti, di 6,5 km e 1200 m D+.