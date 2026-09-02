Vertical Piedicavallo-Rivetti, il 6 settembre la sfida in salita

Domenica 6 settembre si svolgerà il Vertical Piedicavallo-Rifugio Rivetti, gara di 6,5 km con un dislivello positivo di 1.200 metri.

Il programma prenderà il via alle 8 in piazzale Ravere con l’apertura delle iscrizioni. La partenza è prevista alle 10, mentre le premiazioni si terranno alle 12. Alle 12.30 seguirà il pranzo al rifugio.

Le adesioni alla prova competitiva sono disponibili sulla piattaforma Wedosport. Saranno premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne, oltre ai vincitori delle categorie FIDAL.

La manifestazione comprende anche una prova non competitiva, aperta a tutti e senza rilevazione cronometrica, rivolta ad amici, famiglie, bambini e appassionati. Sarà possibile iscriversi su Wedosport oppure direttamente alla partenza il giorno della gara.