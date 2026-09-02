Vasta frana sul Monviso, verifiche in corso del Soccorso Alpino

Una vasta frana si è staccata in serata dal Monviso, interessando l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il Soccorso Alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l’area ma la grande quantità di polvere in sospensione e l’instabilità del fronte di frana non hanno consentito l'atterraggio.

Le attività di ricerca e verifica del Soccorso Alpino sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi con ulteriori verifiche nell’area interessata dalla frana sul Monviso. Gli accertamenti hanno consentito di escludere il coinvolgimento di persone. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che il sentiero in prossimità del Rifugio Quintino Sella è stato interessato principalmente da una consistente nube di polvere e detriti sollevata dal distacco, senza essere direttamente investito dal corpo principale della frana. Alla luce degli elementi raccolti, al momento si esclude che vi siano persone rimaste coinvolte nell’evento.