Violento scontro a Biella, trattore si ribalta sulla strada: soccorsi in campo FOTO e VIDEO

Lunghe code in corso San Maurizio, poco dopo la rotonda dell’ospedale, in direzione di Biella per un violento scontro tra due mezzi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, 2 settembre.

La dinamica è in fase di accertamento, con un trattore completamente ribaltato sulla carreggiata e un’auto finita contro un guardrail a seguito dell’impatto. Sul posto è giunto velocemente il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Uno dei due, il guidatore anziano del mezzo agricolo, è stato portato al Pronto Soccorso con ferite da codice giallo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai Carabinieri che si occuperanno della viabilità e della raccolta dei rilievi. La strada è stata chiusa con deviazioni per le vetture in arrivo.

Inoltre, dalle informazioni raccolte, sembra che si sia verificato un lieve tamponamento tra un'altra auto e un camion, a pochi metri di distanza portando ad ulteriori disagi al traffico. In questo caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e il personale della Questura per gli accertamenti di rito.