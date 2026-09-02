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CRONACA | 02 settembre 2026, 10:40

Violento scontro a Biella, trattore si ribalta sulla strada: soccorsi in campo FOTO e VIDEO

L’altro mezzo coinvolto è finito contro il guardrail, code e traffico lungo la carreggiata.

Violento scontro a Biella, trattore si ribalta sulla strada: soccorsi in campo (foto e video di Giacomo Chiarini in esclusiva per newsbiella.it)

Violento scontro a Biella, trattore si ribalta sulla strada: soccorsi in campo (foto e video di Giacomo Chiarini in esclusiva per newsbiella.it)

Lunghe code in corso San Maurizio, poco dopo la rotonda dell’ospedale, in direzione di Biella per un violento scontro tra due mezzi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, 2 settembre. 

La dinamica è in fase di accertamento, con un trattore completamente ribaltato sulla carreggiata e un’auto finita contro un guardrail a seguito dell’impatto. Sul posto è giunto velocemente il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Uno dei due, il guidatore anziano del mezzo agricolo, è stato portato al Pronto Soccorso con ferite da codice giallo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai Carabinieri che si occuperanno della viabilità e della raccolta dei rilievi. La strada è stata chiusa con deviazioni per le vetture in arrivo. 

Inoltre, dalle informazioni raccolte, sembra che si sia verificato un lieve tamponamento tra un'altra auto e un camion, a pochi metri di distanza portando ad ulteriori disagi al traffico. In questo caso,  sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e il personale della Questura per gli accertamenti di rito.

g. c.

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