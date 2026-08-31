Dal Nord Ovest - Vendeva la droga "delle feste", avrebbe fruttato oltre 10mila euro

Anche a Torino arriva la droga "delle feste": i Carabinieri hanno infatti sequestrato il "CHEMSEX" e la cocaina rosa. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni i militari hanno scoperto un vero e proprio mercato dello stupefacente sintetico, solitamente utilizzato nelle feste a sfondo sessuale, che un trentatreenne di origini marocchine vendeva in un appartamento del centro cittadino.

In particolare, dopo la notizia di un sospetto via vai di persone nel palazzo e la conferma di alcuni acquirenti, i Carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione. Dopo averla perquisita, all'interno dell'alloggio sono stati trovati e sequestrati sette barattoli contenenti in totale 50 grammi di MDPV (metilenediossipirovalerone) o “CHEMSEX” e un’altra scatola con 16 grammi di cocaina rosa meglio conosciuta come “TUSI”, oltre a sostanza da taglio e bilancino di precisione.

Inoltre nella casa sono stati trovati oltre 450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La vendita della sostanza stupefacente rinvenuta avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l'accusa di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” ed è stato portato nel carcere di Torino.