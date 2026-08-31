Dal Nord-ovest (VC), animali bloccati in alta quota: complesso recupero in Val Sermenza

Nella tarda mattinata del 30 agosto 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo è intervenuta in località Dorca, nel territorio di Alto Sermenza, in Val Sermenza, per soccorrere una vacca e un asino rimasti incagliati all’interno di una forra ad alta quota.
Le condizioni impervie dell’area hanno reso l’intervento particolarmente complesso, richiedendo l’impiego di personale con competenze SAF (speleo alpino fluviale) e l’utilizzo di tecniche specifiche per la movimentazione degli animali.
Per consentire il trasferimento a valle in sicurezza è stato inoltre richiesto il supporto dell’elicottero Drago 166 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, che ha operato insieme alle squadre presenti sul posto.
Le operazioni si sono concluse con il recupero e il trasporto a valle di entrambi gli animali.