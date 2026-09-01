Dal Nord Ovest - Svaligia un'auto e tenta di camuffarsi cambiandosi la t-shirt ma è tradito dai tatuaggi

Tenta di camuffarsi, cambiandosi la t-shirt dopo aver svaligiato una macchina: la Polizia ha arrestato a Torino un rumeno di 37 anni per furto aggravato. Una Volante è intervenuta nell'area di piazza Maria Ausiliatrice, dove una passante aveva notato un probabile furto su un’auto parcheggiata: il ladro presentava vistosi tatuaggi sulle braccia.

Grazie alle descrizioni puntuali fornite al 112 NUE gli agenti, intervenuti nell’arco di pochissimi minuti, sono riusciti a intercettare un soggetto corrispondente nelle fattezze fisiche a quello segnalato. Il malvivente si stava allontanando in direzione di corso Regina Margherita, dove è stato fermato.

Il 37enne di nazionalità rumena aveva con sé una borsa plastificata, molto ingombrante. All’interno i poliziotti hanno rinvenuto un pc portatile e altri dispositivi elettronici, appena trafugati da una grande Suv che si trovava parcheggiato nella piazza e che presentava uno dei vetri infranti.

I poliziotti hanno accertato che il fermato, prima di scappare, si era disfatto di alcuni indumenti indossati per compiere il reato: un cappellino con visiera ed una maglietta di colore arancione, indossandone una grigia. Tali indumenti, nascosti all’interno di una cassetta di derivazione elettrica presente sulla strada, sono stati rinvenuti e sequestrati dagli operatori. Nonostante il tentativo di depistaggio, i vistosi tatuaggi sulle braccia notati dalla richiedente hanno consentito la sua identificazione.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al proprietario del suv, mentre il 37enne è stato portato nel carcere.



