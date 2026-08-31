Dal Nord-ovest (VC), scompare nel pomeriggio a Valduggia: ritrovata in serata

Dopo le 13 di sabato 29 agosto, le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo e del Comando di Vercelli, insieme ai volontari del Distaccamento di Cravagliana, all’unità cinofila della Direzione Regionale del Piemonte e alla Guardia di Finanza di Alagna, sono intervenute in località Rastiglione, nel comune di Valduggia, per la ricerca di una persona dispersa.

Sul posto sono state avviate le procedure per rintracciare una donna che si era allontanata volontariamente.

Intorno alle 21, la donna è stata individuata lungo la strada della Cremosina, a circa tre chilometri di distanza, da un Vigile del Fuoco diretto all’U.C.L. (Unità di Comando Locale) per il cambio del personale. Al momento del ritrovamento appariva in stato di confusione.

È stata quindi affidata ai sanitari intervenuti sul posto per le cure del caso.