Dal Nord Ovest - Contromano per dieci chilometri sull’A26, fermata un’ultraottantenne

Stava tornando a Somma Lombardo, quando ha imboccato contromano l’autostrada A26. Protagonista dell’episodio un’ultraottantenne di origine straniera che, intorno alle 4.30 di oggi, lunedì 31 agosto, ha percorso al volante della sua auto una decina di chilometri sulla diramazione Gallarate-Gattico.

La pericolosa marcia è terminata nel territorio di Castelletto Ticino, dove la vettura è stata intercettata e bloccata dagli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Romagnano Sesia.

La donna non sarebbe stata in grado di spiegare le ragioni che l’hanno portata a imboccare l’autostrada nel senso di marcia opposto a quello consentito.

Anche grazie all’orario e al traffico ridotto, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto durante i circa dieci chilometri percorsi contromano. Gli agenti hanno revocato la patente all’anziana e sottoposto il mezzo a fermo amministrativo.