Dal Nord Ovest - Insegue e minaccia l’ex compagna fin davanti alla Questura

Un incubo proseguito persino durante il tragitto verso la sede delle forze dell'ordine per sporgere querela. Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino italiano, 36 anni, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

L'allarme è scattato intorno alle 14.15, quando la Centrale Operativa ha inviato con urgenza una pattuglia delle Volanti all'esterno dell'ingresso principale della Questura, dove era stata segnalata una donna in forte stato di agitazione emotiva e in lacrime intenta a chiedere aiuto.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno intercettato e soccorso la vittima, la quale si stava recando negli uffici di polizia proprio per formalizzare una denuncia contro l'ex partner a seguito di gravi episodi verificatisi la sera precedente. Durante il percorso a piedi dalla propria abitazione alla Questura, la giovane si era però accorta di essere pedinata dall'uomo, che l'aveva affiancata continuando a rivolgerle pesanti minacce e insulti senza sosta fino a seguirla davanti all'ingresso della struttura.

L'aggressore è stato bloccato sul posto dal personale delle Volanti e, al termine delle procedure di identificazione e verifica, è stato dichiarato in arresto per atti persecutori.