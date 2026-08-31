Dal Nord/Ovest, Tronzano Vercellese, scontro tra un’auto e un trattore: morto un uomo di 61 anni FOTO

Dal Nord/Ovest, Tronzano Vercellese, scontro tra un’auto e un trattore: morto un uomo di 61 anni

Incidente stradale questa mattina, lunedì 31 agosto, lungo la SP 11 a Tronzano Vercellese, nel Vercellese. L’allarme è scattato intorno alle 9 per uno scontro che ha coinvolto un’auto e un trattore.

Nell’impatto, la vettura è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un fossato. Per il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto.

Un secondo uomo, di 37 anni, è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato soccorso in codice giallo. Dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Vercelli.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.