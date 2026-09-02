Processione a Masserano con la statua della Salus Infirmorum, ci sarà anche l'arcivescovo di Vercelli

Nel 2025, con il tema «Sotto il manto della Madonna», Masserano ha vissuto la gioia di vedere numerosi fedeli e concittadini riuniti attorno alla Madonna Nera. Da quella significativa esperienza nasce il tema della Festa della Salus Infirmorum 2026: «Con Maria, il cuore di Masserano si ritrova».

Non si tratta soltanto di un invito a partecipare alla festa, ma di una chiamata a riscoprirsi comunità, unita dalla fede, dalla storia e dall’amore per la propria Patrona. L’espressione «Con Maria» pone al centro la Madonna: una comunità non chiusa in sé stessa, ma in cammino con la Madre, lasciandosi guidare verso Gesù. «Il cuore di Masserano» richiama ciò che il paese ha di più autentico: la fede ricevuta, la storia, le famiglie, la Collegiata, le tradizioni e il desiderio di essere una comunità viva. Il verbo «si ritrova» dà pieno significato allo slogan. Non indica solamente il riunirsi nello stesso luogo, ma il riscoprire la propria identità e le proprie radici. È quanto si è percepito durante la festa dello scorso anno, quando molti Masseranesi hanno scelto di tornare a partecipare. Ritrovarsi, infatti, significa ritrovare Cristo, la fede, la fraternità e la gioia di appartenere alla medesima comunità.

Sabato 5 settembre, alle ore 18.10, nella Collegiata di Masserano, si terrà un concerto in onore della Vergine di San Teonesto, Salus Infirmorum. L’esecuzione musicale, per organo, pianoforte e clarinetto, sarà un momento di preghiera e di preparazione alla Festa Patronale.

L’appuntamento centrale sarà martedì 8 settembre, alle 20.30, con la solenne celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo. Seguirà la processione mariana con la venerata statua della Salus Infirmorum per le vie del paese.

Sono previste tre soste: presso la Casa di Riposo, con la benedizione agli ospiti dell’Infermeria San Carlo; presso la chiesa della Sacra Famiglia, con una scenetta preparata dai bambini e dai ragazzi del quartiere e la benedizione del Borgo; infine al Castello, per benedire simbolicamente la “Masserano alta” e le istituzioni civili, il Comune e la Caserma.

La celebrazione si concluderà sulla scalinata della Collegiata con la recita della Supplica e la benedizione finale. La serata sarà arricchita da una coreografia preparata dai giovani dell’oratorio e terminerà con un rinfresco offerto dalla Pro Loco.

La comunità parrocchiale invita tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni e quanti sono legati al paese a partecipare con fede e devozione. Sarà un’occasione per affidare alla Madonna Salus Infirmorum le persone care, gli ammalati, le famiglie e l’intera comunità, rinnovando insieme il desiderio di camminare uniti nella speranza.