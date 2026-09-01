Biella, cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato nel ricordo di Cusano. Pisani: "Onorato di essere qui" FOTO e VIDEO

Da oggi martedì 1° settembre la Polizia di Stato è cittadina onoraria di Biella. L’onorificenza è stata conferita a Palazzo Oropa durante una cerimonia che si è svolta nella Sala consiliare, alla presenza del capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani e di numerose autorità civili e militari.

"Sono onorato di essere qui, e sono io a ringraziare il Comune, perchè questo rappresenta l'espressione della comunità", ha esordito con queste parole il capo della Polizia Vittorio Pisani, che ha anche posto l’accento sulla criminalità in decrescita in città e sull’impegno costante e importante delle forze dell’ordine sul territorio.

"È un privilegio per la città di Biella, conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato", ha sottolineato il sindaco Olivero, "La città di Biella vuole con questo gesto dimostrare la riconoscenza alla Polizia di Stato per quello che fa, vuole dimostrare il legame stretto e indissolubile tra la città, i Biellesi e le donne e gli uomini della Polizia".

"E' un segno tangibile di riconoscenza e della stima che questa città nutrono nei confronti delle donne e degli uomini che tutti i giorni con dedizione e con coraggio operano per la tutela dei cittadini e la salvaguardia dei valori democratici", così il ministro Gilberto Pichetto Fratin

La data scelta non è casuale: ricorre infatti oggi il 50° anniversario della morte del vice questore Francesco Cusano, ucciso il 1° settembre 1976 durante un controllo a un’auto sospetta da un esponente delle Brigate Rosse, in memoria del quale proprio oggi, è stato inaugurato un monumento ai giardini Zumaglini.