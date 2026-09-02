mercoledì 02 settembre
Violento scontro a Biella, trattore si ribalta sulla strada: soccorsi in campo (foto e video di Giacomo Chiarini in esclusiva per newsbiella.it)
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CRONACA | 02 settembre 2026, 09:20

Biella, ferita al petto da un pallino sparato da un’arma: donna in ospedale

Indaga la Squadra Mobile della Questura.

Biella, ferita al petto da un pallino sparato da un’arma: donna in ospedale (foto di repertorio)

Biella, ferita al petto da un pallino sparato da un’arma: donna in ospedale (foto di repertorio)

Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime informazioni raccolte una donna di circa 40 anni avrebbe riportato una ferita al petto. 

Sembra che sia stata causata da un colpo da arma da fuoco, caricata a pallini. La stessa, giunta nelle scorse ore al Pronto Soccorso per l’assistenza di rito, dovrà essere operata ma le sue condizioni non sarebbero gravi. 

Le indagini sono ora affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella per chiarire i contorni della vicenda. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna si trovasse in una zona boschiva e sia stata colpita accidentalmente da un’altra persona. 

Gli accertamenti sono in corso.

g. c.

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