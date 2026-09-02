Biella, ferita al petto da un pallino sparato da un’arma: donna in ospedale

Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime informazioni raccolte una donna di circa 40 anni avrebbe riportato una ferita al petto.

Sembra che sia stata causata da un colpo da arma da fuoco, caricata a pallini. La stessa, giunta nelle scorse ore al Pronto Soccorso per l’assistenza di rito, dovrà essere operata ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini sono ora affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella per chiarire i contorni della vicenda. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna si trovasse in una zona boschiva e sia stata colpita accidentalmente da un’altra persona.

Gli accertamenti sono in corso.