Lunedì di incidenti nel Biellese: scontro moto-monopattino, tamponamenti e un’auto fuori strada

Raffica di sinistri stradali nella giornata di ieri, 31 agosto.

Oltre a Sandigliano, già riportato in un precedente articolo, sono stati segnalati altri incidenti nella nostra provincia: a Biella, intorno alle 8.40, si è verificato uno scontro tra un motociclo e un monopattino, con entrambi i conducenti finiti a terra a seguito dell’impatto. Poi, stando alle prime ricostruzioni, il guidatore del monopattino si sarebbe allontanato a tutta velocità prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Indenne, invece, l’altro uomo.

A Zumaglia urto tra due veicoli senza gravi conseguenze mentre a Gaglianico una donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso a causa di un tamponamento tra due mezzi, avvenuto all’interno di un parcheggio.

Infine, in piena notte, un’auto è finita fuori dalla sede stradale tra i comuni di Masserano e Rovasenda per cause in fase di accertamento. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura.

In tutti i casi sono intervenuti i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi di rito.