Ai Giardini Zumaglini un monumento per ricordare Francesco Cusano. Olivero: "Un'opera capace di parlare a tutti" FOTO e VIDEO

In seguito alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Biella alla Polizia di Stato, in Largo Cusano, oggi, martedì 1° settembre è stato scoperto il nuovo monumento dedicato al Vice Questore Aggiunto Cusano, il vice questore aggiunto ucciso a Biella il 1° settembre 1976 da un esponente delle Brigate Rosse, nel 50° anniversario della sua morte.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e di numerosi rappresentanti delle istituzioni. A introdurre l'appuntamento è stato Cristiano Gatti, mentre il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha ricordato la vicenda di Cusano e il suo sacrificio.

Tra gli interventi anche quello del figlio del vice questore, Maurizio Cusano, che ha preso la parola nel corso della cerimonia. È intervenuto inoltre il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, che ha dedicato il suo intervento più in generale al ruolo e all'impegno della Polizia di Stato.

Ha preso la parola anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha ricordato Francesco Cusano e il periodo in cui lui stesso muoveva i primi passi in politica.

Al termine degli interventi è stato scoperto il nuovo monumento, realizzato in pietra e recante la scritta «In memoria di Francesco Cusano», benedetto dal Vescovo Roberto Farinella. Un'opera destinata a mantenere vivo nel tempo il ricordo del vice questore e del suo sacrificio.

Il Comune di Biella ha affidato l'incarico per la realizzazione dell'opera alla scultrice di Sordevolo Cecilia Martin Birsa. L'iniziativa è nata su indicazione della Questura di Biella e del Ministero dell'Interno, che hanno chiesto all'amministrazione comunale di procedere con la realizzazione e la posa di un monumento dedicato al vice questore.

"Abbiamo voluto un’opera d’arte capace di parlare a tutti – spiega il sindaco Olivero – non soltanto a chi conosce la storia di Francesco Cusano e il significato di questa giornata. Per questo motivo desidero rivolgere un ringraziamento particolare a Cecilia Martin Birsa per aver saputo interpretare questa importante ricorrenza attraverso un’opera che unisce memoria, territorio e identità. È un lavoro che ci invita a non dimenticare ciò che il suo sacrificio rappresenta per tutti noi".