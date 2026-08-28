Alberi caduti sulle strade, viabilità interrotta a Valdilana

Strada chiusa nella frazione Oro di Valdilana per la presenza di un albero ad alto fusto in condizioni di equilibrio precario a margine della carreggiata. La situazione è stata segnalata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento volontari di Valdilana, intervenuti per il sopralluogo nella mattinata di oggi, venerdì 28 agosto intorno alle 11,30.

Il provvedimento riguarda il tratto di strada comunale compreso tra i civici 136 e 141, dove dalle 0 alle 24 è stato disposto il divieto di transito e sosta, compreso il passaggio dei pedoni. La chiusura è in vigore da oggi e resterà valida fino al termine dei lavori di abbattimento dell'albero e di messa in sicurezza dell'area.

Un'altra pianta è caduta sulla sede stradale anche a Villa del Bosco, nella frazione Orbello. In questo caso, però, la strada non è stata chiusa.