Bocce, Crc Gaglianico e Valle Mosso Mossese primeggiano al Memorial "Luciano Fontanella”

La 18a edizione del Memorial "Luciano Fontanella”, valido come 15a prova circuito Alto Piemonte, ha visto primeggiare nel girone C il Crc Gaglianico con Edoardo Graziano, Marco Furlan, secondo posto per Valle Elvo con Nicholas Lorenzo Diglaudi, Gaziella Berri. Terza posizione per Viglianese con Enzo Pavignano, Ermanno Garella e Burcina con Eliano Mazza, Daniele Pavan. 23 le coppie in gara.

Nel girone D ha vinto la Valle Mosso Mossese di Gianfranco Graziano, Renzo Iacchini, che ha sostituito Bruno Valina Garbaccio. Seconda posizione per Bocce Valdengo con Renzo Pozzetto, Natale Pavan. Hanno perso le semifinali, piazzandosi in terza posizione: Bocce Valdengo con Luciano Tregnago, Felice Romagnoli e Valle Mosso Mosso con Carlo Gregoletto, Gian Luigi Forgnoli. 24 le coppie in gara.

Ha arbitrato Amedeo Monteferrario.