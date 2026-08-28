Antenne e ripetitori, Ronco Biellese approva nuove regole

Il Comune di Ronco Biellese durante il consiglio comunale del 28 luglio, ha approvato un regolamento per disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e, allo stesso tempo, puntare alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Alla base del nuovo regolamento c'è la necessità di tenere conto sia della situazione territoriale esistente sia dello sviluppo urbanistico previsto per il Comune. La normativa regionale attribuisce infatti ai Comuni specifiche competenze in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici e prevede l'adozione di una regolamentazione dedicata.

L'obiettivo dell'amministrazione è avere uno strumento che consenta di governare le future installazioni tenendo insieme le esigenze delle telecomunicazioni, la pianificazione urbanistica e la tutela della popolazione.

La deliberazione è stata approvata con 6 voti favorevoli, due astenuti, nessun contrario.