Tollegno, il bocciodromo verso la riapertura

Il bocciodromo di Tollegno potrebbe tornare a vivere con una nuova stagione di gare. L'amministrazione comunale è infatti in trattativa con il Comitato di Biella della Federazione Italiana Bocce per inserire la struttura nel calendario delle competizioni da ottobre fino alla primavera. L'obiettivo è quello di riattivare il bocciodromo comunale e restituirgli una programmazione sportiva stabile, superando le difficoltà incontrate negli ultimi anni nel trovare un soggetto interessato alla gestione.

"Stiamo trattando con la Federazione Italiana Bocce, attraverso il Comitato di Biella, per fare delle gare da ottobre – spiega il sindaco di Tollegno, Lele Ghisio –. L'idea è quella di riattivare il bocciodromo con gare da ottobre a maggio e inserire la location nel calendario".

La struttura è il Bocciodromo comunale “Alberto Viotto”, in via XX Settembre, e rappresenta uno degli impianti sportivi di riferimento del paese. Il Comune, negli anni, ha effettuato anche interventi sulla struttura: nel 2019 era stato affidato un intervento di riqualificazione energetica del bocciodromo, mentre successivamente era stato affidato un incarico professionale per l'analisi e la verifica delle problematiche dell'immobile.

Il progetto dell'amministrazione è quindi quello di dare al bocciodromo una nuova funzione sportiva attraverso un calendario di appuntamenti. Non si tratterebbe soltanto di riaprire la struttura, ma di riportarla all'interno del circuito delle competizioni, con gare distribuite lungo gran parte della stagione.

"La difficoltà è trovare qualcuno che possa gestirlo – aggiunge Ghisio –. Per questo stiamo percorrendo questa via".