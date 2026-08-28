Sfalci a fuoco a Tollegno vicino al bosco, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, a Tollegno. Intorno alle 13.30, in via Piave, è stato dato fuoco ad alcuni sfalci.

Le fiamme non hanno assunto dimensioni particolarmente rilevanti, ma a destare preoccupazione è stata soprattutto la vicinanza della zona interessata dal fuoco al bosco. Per questo motivo, su segnalazione del Comune, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a gestire la situazione e hanno successivamente interessato anche i Carabinieri Forestali che si occuperanno degli accertamenti del caso.

L'episodio si inserisce in un periodo nel quale resta alta l'attenzione sul rischio di incendi boschivi. Dal 8 luglio, infatti, è in vigore lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi in Piemonte, con particolare attenzione a comportamenti che possano favorire la propagazione delle fiamme.