Sandigliano, lavori al campo sportivo: nuova tubazione del gas

Nuovi lavori al campo sportivo comunale di Sandigliano per intervenire sulla rete del gas. Il Comune ha affidato un intervento di scavo per la posa di una nuova tubazione, con la relativa determina pubblicata all'Albo Pretorio il 25 agosto.
Il provvedimento riguarda espressamente i lavori di scavo per la posa della nuova tubazione del gas presso il campo sportivo.
L'intervento si inserisce in un'operazione più ampia sulla linea del gas dell'impianto sportivo. Nello stesso Albo Pretorio risulta infatti pubblicata anche la determina numero 186/88 del 14 agosto, relativa al rifacimento della tubazione della linea gas presso il campo sportivo comunale.
L'obiettivo è quindi intervenire sull'infrastruttura a servizio dell'impianto sportivo attraverso la realizzazione della nuova tubazione e le opere necessarie alla sua posa.
Il campo sportivo di Sandigliano è interessato in questo periodo anche da altri interventi: tra gli atti pubblicati recentemente figura infatti la liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori per la manutenzione straordinaria della scala esterna della scuola secondaria di primo grado e quella relativa ai lavori per la realizzazione di marciapiedi in via Roma.
La nuova opera sulla rete del gas rappresenta dunque un ulteriore intervento di manutenzione e adeguamento delle strutture comunali.