Via per Tollegno, masso e albero caduti, una lettrice: "Serve un intervento, sono passati 2 anni" FOTO

Via per Tollegno, masso e albero caduti, una lettrice: "Serve un intervento, sono passati 2 anni"

Buongiorno,

Scrivo questa segnalazione per portare all'attenzione pubblica una situazione di potenziale pericolo che persiste ormai da troppo tempo in Via per Tollegno.

​Circa due anni fa, a seguito di un’ondata di maltempo, un masso si è staccato ed è franato a bordo strada, per poco non distruggeva delle macchine parcheggiate o ancora peggio quelle in transito.

In quell'occasione, la misura adottata per risolvere il problema è stata l'installazione di alcune transenne.

​Oggi, nello stesso identico punto, si è verificato un nuovo episodio: la caduta di un albero. Nei giorni scorsi un signore che transitava con l'auto ha dovuto inserire le quattro frecce e togliere l'albero.

​Riteniamo imbarazzante ed inaccettabile che in due anni ci si sia limitati a transennare un'area palesemente instabile, senza mettere in atto alcun intervento concreto di messa in sicurezza del versante. Aspettare che succeda qualcosa di grave prima di agire non è una strategia di gestione del territorio.

​Chiedo con forza che chi di dovere intervenga al più presto con un'opera di bonifica e consolidamento definitiva, a tutela dell'incolumità di tutti i cittadini che percorrono quotidianamente quella strada.

​Cordiali saluti,