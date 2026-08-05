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Calcio | 05 agosto 2026, 16:00

Franco Baresi, la lettera del Milan Club Biella: “Capitano nostro, 6 per sempre”

E aggiunge: “Per noi è stato un onore immenso incrociare il suo cammino: gli saremo per sempre profondamente riconoscenti e grati per tutto ciò che ci ha donato”.

Franco Baresi, la lettera del Milan Club Biella: “Capitano nostro, 6 per sempre”

Franco Baresi, la lettera del Milan Club Biella: “Capitano nostro, 6 per sempre”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dovremmo essere tutti un po' più umili e riservati. Dovremmo essere tutti un po' più Franco Baresi. Il mondo del calcio e la nostra famiglia rossonera piangono non solo una leggenda del calcio, ma un Uomo di straordinario valore, generosità e immensa umiltà. Ha affrontato la sua battaglia a testa alta, con quella dignità e quel silenzio composto che lo hanno sempre contraddistinto, meritando fino all'ultimo secondo il nostro più profondo rispetto e affetto.

Per noi del Milan Club Biella, il suo ricordo rimarrà un tesoro inestimabile e vivo ogni singolo giorno. 

Ogni volta che guardiamo il logo del nostro club, il pensiero vola immediatamente a lui. Ce l'ha fatto creare seguendo le sue indicazioni, guardandoci negli occhi e dicendoci con disarmante semplicità tre cose ben precise: "Quanti colori ha il Milan? Rosso, nero e bianco. Gioca su questi tre colori, la forma ovale, niente animali e forme strane".

Dopo un paio di giorni eseguendo i consigli, abbiamo prontamente mandato 3 loghi, e questo che vedete è stato creato si può dire da lui. In occasione dell'evento di beneficenza a Biella, oltre a donarci la sua totale disponibilità per un'intera giornata, ci ha regalato consigli che hanno segnato per sempre la storia della nostra associazione.

A fine giornata, poi, accompagnando un componente del nostro direttivo dalla libreria al ristorante e mettendosi lui stesso alla guida, ci ha mostrato ancora una volta la sua immensa grandezza umana: la sensazione fortissima è stata quella di avere accanto un padre. E per tutti noi è e rimarrà sempre questo: un padre legato indissolubilmente al Milan e alla sua gente. 

Per noi del Milan Club Biella è stato un onore immenso incrociare il suo cammino: gli saremo per sempre profondamente riconoscenti e grati per tutto ciò che ci ha donato.

Buon viaggio, Capitano nostro. 6 per sempre”.

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