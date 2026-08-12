Biella, cartello tra via Rosmini e via Donato a terra, i cittadini: "Pericoloso" FOTO

La situazione è già stata segnalata alla Polizia Locale e, successivamente, anche più volte in Comune da diversi cittadini.

Si tratta dell’incrocio in corrispondenza della rotatoria tra via Rosmini e via Donato al Villaggio La Marmora a Biella, dove il cartello stradale è stato divelto, e visto che la rotonda è praticamente a raso e chi arriva da via Donato in direzione di via Rosmini potrebbe non accorgersi della sua presenza.

Purtroppo, nonostante le diverse segnalazioni e il tempo trascorso, il cartello è ancora lì a terra.